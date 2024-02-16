Бизнесмен Тиньков внесён в реестр иноагентов

Бизнесмена Олега Тинькова* внесли в реестр иноагентов.

Об этом сообщили в Минюсте России.

«16 февраля 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Х. Арцуев, Н.А. Кукушкин, А.А. Наринская, Ю.В. Синеокая, О.Ю. Тиньков», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра юстиции Олег Свириденко заявил, что в стране в настоящий момент действуют 569 иностранных агентов.

* Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 16.02.2024.