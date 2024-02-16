RT в Telegram
Подпишись

Бизнесмен Тиньков внесён в реестр иноагентов

Короткая ссылка
Бизнесмена Олега Тинькова* внесли в реестр иноагентов.
Бизнесмен Тиньков внесён в реестр иноагентов
  • AFP
  • © OLGA MALTSEVA

Об этом сообщили в Минюсте России.

«16 февраля 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Х. Арцуев, Н.А. Кукушкин, А.А. Наринская, Ю.В. Синеокая, О.Ю. Тиньков», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра юстиции Олег Свириденко заявил, что в стране в настоящий момент действуют 569 иностранных агентов.

* Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 16.02.2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить