В Новосибирске новорождённого нашли в пакете на морозе

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения завёрнутого в пакет новорождённого ребёнка в одном из городских дворов.

Об этом сообщает СУ СК России по Новосибирской области.

«На придомовой территории одного из многоквартирных домов в Железнодорожном районе города Новосибирска обнаружен новорождённый ребёнок, завёрнутый в полиэтиленовый пакет», — говорится в сообщении.

Ребёнка госпитализировали.

Ранее начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с RT рассказал, что в субботу, 17 февраля, в городе ожидается «очень неблагоприятная» погода.