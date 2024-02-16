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В Новосибирске новорождённого нашли в пакете на морозе

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Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения завёрнутого в пакет новорождённого ребёнка в одном из городских дворов.
В Новосибирске новорождённого нашли в пакете на морозе
  • РИА Новости

Об этом сообщает СУ СК России по Новосибирской области.

«На придомовой территории одного из многоквартирных домов в Железнодорожном районе города Новосибирска обнаружен новорождённый ребёнок, завёрнутый в полиэтиленовый пакет», — говорится в сообщении.

Ребёнка госпитализировали.

Ранее начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с RT рассказал, что в субботу, 17 февраля, в городе ожидается «очень неблагоприятная» погода.

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