В Новосибирске новорождённого нашли в пакете на морозе
- РИА Новости
Об этом сообщает СУ СК России по Новосибирской области.
«На придомовой территории одного из многоквартирных домов в Железнодорожном районе города Новосибирска обнаружен новорождённый ребёнок, завёрнутый в полиэтиленовый пакет», — говорится в сообщении.
Ребёнка госпитализировали.
Ранее начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с RT рассказал, что в субботу, 17 февраля, в городе ожидается «очень неблагоприятная» погода.