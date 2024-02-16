Путин: в России продолжат расширять механизмы поддержки промышленности

Механизмы поддержки промышленности в России продолжат расширяться. С заявлением об этом выступил 16 февраля глава государства Владимир Путин.

В ходе совещания по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности Путин отметил, что это необходимо, чтобы во всех регионах страны модернизировались и открывались новые производства, появлялись хорошо оплачиваемые рабочие места.

«Пока нужны точечные меры поддержки, особые механизмы поддержки промышленности, и такие механизмы у нас есть», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее глава государства заявил, что Россия в состоянии сама производить необходимые ей технологии.