Путин: Россия может производить необходимые технологии сама

Российский президент Владимир Путин отметил, что Россия в состоянии производить необходимые технологии сама.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с рабочими завода в индустриальном парке «Станкомаш».

Путин отметил, что раньше Россия, продавая за рубеж нефть, газ, уголь и металлические заготовки, рассчитывала получать в обмен новые технологии.

«Появилась необходимость — оказалось, что есть и возможность производить всё самим. Не всё, но то, что нужно. Ключи технологические развивать собственные», — подчеркнул российский лидер.

Ранее советник президента «Меркатор холдинг» по цифровизации Александр Заверзаев рассказал, как новые технологии используются в российской медицине.