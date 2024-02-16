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Путин: Россия может производить необходимые технологии сама

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Российский президент Владимир Путин отметил, что Россия в состоянии производить необходимые технологии сама.
Путин: Россия может производить необходимые технологии сама
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с рабочими завода в индустриальном парке «Станкомаш».

Путин отметил, что раньше Россия, продавая за рубеж нефть, газ, уголь и металлические заготовки, рассчитывала получать в обмен новые технологии.

«Появилась необходимость — оказалось, что есть и возможность производить всё самим. Не всё, но то, что нужно. Ключи технологические развивать собственные», — подчеркнул российский лидер.

Ранее советник президента «Меркатор холдинг» по цифровизации Александр Заверзаев рассказал, как новые технологии используются в российской медицине.

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