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Набиуллина: период охлаждения по кредитам может составить два дня

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Период охлаждения по кредитам, который подразумевает задержку перед зачислением денег на подозрительный счёт, может составить два дня. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина: период охлаждения по кредитам может составить два дня
  • РИА Новости

Выступая на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, Набиуллина отметила, что борьба с кредитным мошенничеством требует оперативных, быстрых решений. И для этого предлагается ввести период охлаждения.

«Мы сейчас с банками обсуждаем период охлаждения в два дня, готовы смотреть», — приводит слова Набиуллиной ТАСС.

Она также отметила, что такую форму охлаждения следует вводить по крупным кредитам. Набиуллина выразила надежду, что соответствующий законопроект будет внесён в Государственную думу и принят до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что в ЦБ России предложили внедрить период охлаждения при выдаче кредитов на сумму от 1 млн рублей.

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