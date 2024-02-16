Набиуллина: период охлаждения по кредитам может составить два дня

Период охлаждения по кредитам, который подразумевает задержку перед зачислением денег на подозрительный счёт, может составить два дня. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Выступая на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, Набиуллина отметила, что борьба с кредитным мошенничеством требует оперативных, быстрых решений. И для этого предлагается ввести период охлаждения.

«Мы сейчас с банками обсуждаем период охлаждения в два дня, готовы смотреть», — приводит слова Набиуллиной ТАСС.

Она также отметила, что такую форму охлаждения следует вводить по крупным кредитам. Набиуллина выразила надежду, что соответствующий законопроект будет внесён в Государственную думу и принят до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что в ЦБ России предложили внедрить период охлаждения при выдаче кредитов на сумму от 1 млн рублей.