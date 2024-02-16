СК возбудил дело по факту дебоша экс-сотрудника ФТС России в Калининграде

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против бывшего начальника Главного управления тылового обеспечения ФТС России Олега Завгороднего после дебоша в Калининграде.

РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти») и ст. 319 УК России («Оскорбление представителя власти»)», — приводит ТАСС заявление. Ранее стало известно, что пассажира рейса Москва — Магнитогорск (Челябинская область), который во время полёта проявлял признаки неадекватного поведения, пришлось удерживать с помощью ремней.