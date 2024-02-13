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Пассажира рейса Москва — Магнитогорск связали из-за агрессивного поведения

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Пассажира рейса Москва — Магнитогорск (Челябинская область), который во время полёта проявлял признаки неадекватного поведения, пришлось удерживать с помощью ремней.

Пассажир мешал рядом сидящим людям и нецензурно выражался, сообщает URA.RU со ссылкой на управление информации и общественных связей транспортной полиции по УрФО.

«Мужчине было вручено письменное предупреждение, и по решению командира экипажа он был пересажен в хвостовую часть воздушного судна. За десять минут до начала снижения пассажир проявил агрессию в отношении бортпроводницы», — отметили в пресс-службе.

Мужчину пришлось связать ремнями. После посадки его передали сотрудникам правоохранительных органов.

Дебоширом оказался 28-летний житель Магнитогорска. Ему предъявлено обвинение по двум статьям КоАП.

Ранее сообщалось, что Центральный межрайонный следственный отдел СК России на транспорте проводит проверку по факту дебоша на борту самолёта Пермь — Сочи.

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