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Следователи проводят проверку по факту дебоша на борту самолёта Пермь — Сочи

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Центральный межрайонный следственный отдел СК России на транспорте проводит проверку по факту дебоша на борту самолёта Пермь — Сочи.
Следователи проводят проверку по факту дебоша на борту самолёта Пермь — Сочи
  • Gettyimages.ru
  • © irontrybex

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«По факту произошедшего проводится проверка. По её результатам будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении.

По имеющимся данным, дебош устроил пассажир из Анапы.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области завели уголовное дело по факту дебоша в зале ожидания аэропорта Рощино.

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