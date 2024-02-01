Следователи проводят проверку по факту дебоша на борту самолёта Пермь — Сочи

Центральный межрайонный следственный отдел СК России на транспорте проводит проверку по факту дебоша на борту самолёта Пермь — Сочи.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«По факту произошедшего проводится проверка. По её результатам будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении.

По имеющимся данным, дебош устроил пассажир из Анапы.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области завели уголовное дело по факту дебоша в зале ожидания аэропорта Рощино.