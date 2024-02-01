Следователи проводят проверку по факту дебоша на борту самолёта Пермь — Сочи
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
«По факту произошедшего проводится проверка. По её результатам будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении.
По имеющимся данным, дебош устроил пассажир из Анапы.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области завели уголовное дело по факту дебоша в зале ожидания аэропорта Рощино.