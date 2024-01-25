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В Тюмени завели дело по факту дебоша в аэропорту

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В Тюменской области завели уголовное дело по факту дебоша в зале ожидания аэропорта Рощино.
В Тюмени завели дело по факту дебоша в аэропорту
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на управление на транспорте МВД России по УрФО.

Инцидент произошёл утром 22 января.

Сотрудники полиции заметили 35-летнего жителя Башкирии, ведущего себя неадекватно и агрессивно по отношению к окружающим.

Его сопроводили в служебное помещение для составления административного протокола и медицинского освидетельствования.

«При сборе административного материала в присутствии понятых доставленный выражался грубой, нецензурной бранью в адрес транспортных полицейских. На неоднократные просьбы успокоиться мужчина не реагировал», — рассказали в ведомстве.

За мелкое хулиганство мужчине выписали штраф.

По факту оскорбления сотрудников полиции при исполнении в отношении дебошира возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК России.

Ранее сообщалось, что главу аэропорта Челябинска отстранили от должности после инцидента на рейсе.

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