В Тюмени завели дело по факту дебоша в аэропорту
- РИА Новости
Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на управление на транспорте МВД России по УрФО.
Инцидент произошёл утром 22 января.
Сотрудники полиции заметили 35-летнего жителя Башкирии, ведущего себя неадекватно и агрессивно по отношению к окружающим.
Его сопроводили в служебное помещение для составления административного протокола и медицинского освидетельствования.
«При сборе административного материала в присутствии понятых доставленный выражался грубой, нецензурной бранью в адрес транспортных полицейских. На неоднократные просьбы успокоиться мужчина не реагировал», — рассказали в ведомстве.
За мелкое хулиганство мужчине выписали штраф.
По факту оскорбления сотрудников полиции при исполнении в отношении дебошира возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК России.
Ранее сообщалось, что главу аэропорта Челябинска отстранили от должности после инцидента на рейсе.