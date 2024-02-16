Жители Москвы совершают более 235 тысяч поездок на экспресс-маршрутах по будням

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что жители и гости столицы совершают более 235 тыс. поездок на экспресс-маршрутах в будние дни.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметил чиновник, в настоящее время в 12 городских округах на 21 маршруте работают около 400 автобусов и электробусов отечественного производства.

«Благодаря вводу выделенных полос транспорт ходит быстрее, а пассажиры могут с комфортом добираться до мест назначения», — сказал Ликсутов.

В общей сложности в 2023 году на этих маршрутах было совершено 64 млн поездок.

Ранее сообщалось, что около МЦД-4 «Внуково» открыли новые наземные переходы.