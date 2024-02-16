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Жительница Белгорода рассказала RT подробности обстрела со стороны ВСУ

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Жительница Белгорода, чей дом пострадал при обстреле со стороны ВСУ, рассказала RT подробности произошедшего.
Жительница Белгорода рассказала RT подробности обстрела со стороны ВСУ
  • AFP

Она подчеркнула, что в момент удара находилась дома с семьёй, все получили сотрясения головного мозга. Кроме того, находившиеся во дворе собака и кошка погибли.

«Это большая утрата для нас. Берте, нашему любимому самоеду, было три года, Кексу — два. Дети очень тоскуют по ним», — сказала собеседница RT.

В доме выбиты стёкла, их восстанавливает администрация.

Украинская армия нанесла удар по Белгороду днём 15 февраля. Пострадали 19 человек, ещё семь человек погибли, среди них ребёнок. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал установить личности всех лиц, причастных к теракту.

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