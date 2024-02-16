В Москве возвели почти 600 образовательных учреждений с 2011 года
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Об этом сообщает НСН.
Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв подчеркнул, что строительство социальных объектов в шаговой доступности является неотъемлемой составляющей комфортной и качественной городской среды.
Строительство ведётся в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что с 2011 года в Москве построили более 400 детсадов. В частности, в 2023 году начали работу 33 новых учреждения. Четыре из них находятся в районах Покровское-Стрешнево, Молжаниновский, Чертаново Южное и в поселении Сосенском.