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В Москве возвели почти 600 образовательных учреждений с 2011 года

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В Москве с 2011 года построили 417 детских садов и 180 школ. Суммарная площадь новых образовательных учреждений превысила 3,33 млн кв. м.
В Москве возвели почти 600 образовательных учреждений с 2011 года
  • Gettyimages.ru
  • © Drazen Zigic

Об этом сообщает НСН.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв подчеркнул, что строительство социальных объектов в шаговой доступности является неотъемлемой составляющей комфортной и качественной городской среды.

Строительство ведётся в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что с 2011 года в Москве построили более 400 детсадов. В частности, в 2023 году начали работу 33 новых учреждения. Четыре из них находятся в районах Покровское-Стрешнево, Молжаниновский, Чертаново Южное и в поселении Сосенском.

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