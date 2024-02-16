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Звание «Мать-героиня» присвоено жительнице Кузбасса

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Жительнице Кемеровской области Ольге Стрелюк присвоили звание «Мать-героиня». В 2022 году она стала матерью в десятый раз. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Звание «Мать-героиня» присвоено жительнице Кузбасса
  • globallookpress.com

Как указывает издание «Сiбдепо», документ опубликован на сайте kremlin.ru.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня», — сказано в документе.

Управление ЗАГС Кузбасса сообщает, что в 2022 году у семьи Стрелюк из Берёзовского родился десятый ребёнок. Теперь в их семье шесть дочерей и четыре сына.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков присвоил звание почётного гражданина региона четырём жителям.

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