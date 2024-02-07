Звание почётных жителей Курганской области получили четыре человека

Губернатор Курганской области Вадим Шумков присвоил звание почётного гражданина региона четырём жителям.

Об этом сообщает URA.RU.

В частности, награждён глава Варгашинского муниципального округа Валерий Яковлев, который руководит муниципалитетом с октября 2006 года.

Ещё одним почётным жителем стал Дмитрий Парышев, который является гендиректором завода «Курганстальмост» с 2008 года.

В число почётных граждан также вошли гендиректор Шадринского автоагрегатного завода Андрей Попов и глава Куртамышского дома детства и юношества Татьяна Колобова.

Звания присвоены в рамках торжественного мероприятия, приуроченного к 81-летию области.

Ранее сообщалось, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Курганской области с 81-летием образования региона.