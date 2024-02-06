Матвиенко поздравила жителей Курганской области с днём образования региона
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал областного правительства.
«Курганская область — развитый индустриальный регион, социально-экономическая ситуация в котором характеризуется положительной динамикой. Наращивается объём промышленного производства, многое делается для повышения инвестиционной привлекательности», — сказала Матвиенко.
Она также отметила, что в области уделяется серьёзное внимание вопросам импортозамещения, здравоохранения и образования.
Курганская область образована 6 февраля 1943 года.
Ранее сообщалось, что Курганская область вошла в число лучших регионов по развитию промышленности.