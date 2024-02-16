В Госдуме предложили снизить проходной балл ЕГЭ для будущих агрономов

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина предложила установить пониженный проходной балл во всех вузах России для будущих агрономов и биотехнологов. Соответствующее обращение она направила министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам депутата, вопрос поступления в сельхозвузы перед ней поставили избиратели из Мордовии.

«У нас есть Аграрный институт Мордовского государственного университета имени Огарёва, он подведомственен Минобрнауки, то есть проходной балл там выше, чем в вузах Минсельхоза», — сказала она.

Как пояснила депутат, в результате абитуриенты с низкими баллами, которые хотят получить высшее сельскохозяйственное образование, уезжают в другие регионы, где порой и остаются.

Поэтому Оглоблина предложила установить пониженный проходной балл для будущих агрономов и биотехнологов во всех вузах страны.

Ранее сообщалось, что на базе Крымского федерального университета имени Вернадского открыли студенческий медиацентр Минобрнауки России.