В Госдуме предложили снизить проходной балл ЕГЭ для будущих агрономов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
По словам депутата, вопрос поступления в сельхозвузы перед ней поставили избиратели из Мордовии.
«У нас есть Аграрный институт Мордовского государственного университета имени Огарёва, он подведомственен Минобрнауки, то есть проходной балл там выше, чем в вузах Минсельхоза», — сказала она.
Как пояснила депутат, в результате абитуриенты с низкими баллами, которые хотят получить высшее сельскохозяйственное образование, уезжают в другие регионы, где порой и остаются.
Поэтому Оглоблина предложила установить пониженный проходной балл для будущих агрономов и биотехнологов во всех вузах страны.
Ранее сообщалось, что на базе Крымского федерального университета имени Вернадского открыли студенческий медиацентр Минобрнауки России.