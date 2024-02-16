Памфилова: заявки на участие в онлайн-голосовании подали 2,3 млн избирателей

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на президентских выборах в России подали 2,3 млн избирателей.

Об этом Памфилова сказала в ходе заседания ЦИК.

«По дистанционному электронному голосованию и заявлениям, поданным на «Мобильный избиратель», — в общей сложности 3 235 000 заявлений», — приводит ТАСС её слова.

Глава ЦИК подчеркнула, что 2 361 000 заявлений подали избиратели в 28 российских регионах, где будет применяться ДЭГ.

9 февраля Центральная избирательная комиссия утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах в России.