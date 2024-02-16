Памфилова: заявки на участие в онлайн-голосовании подали 2,3 млн избирателей
- РИА Новости
Об этом Памфилова сказала в ходе заседания ЦИК.
«По дистанционному электронному голосованию и заявлениям, поданным на «Мобильный избиратель», — в общей сложности 3 235 000 заявлений», — приводит ТАСС её слова.
Глава ЦИК подчеркнула, что 2 361 000 заявлений подали избиратели в 28 российских регионах, где будет применяться ДЭГ.
9 февраля Центральная избирательная комиссия утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах в России.