Мэр Магадана Гришан выступил за эвтаназию опасных бездомных животных
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Об этом он написал в Telegram.
Как рассказал Гришан, за первые месяцы 2024 года в адрес муниципалитета поступило более 100 обращений по поводу бесконтрольного выгула домашних животных, а также нахождения бездомных собак на улицах города.
Он добавил, что только в январе 18 горожан пострадали от нападения бездомных животных.
«В связи с этим я дал поручение нашему правовому управлению подготовить предложения поправок в принятый региональный закон, допускающих эвтаназию безнадзорных животных, представляющих общественную опасность», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что депутаты Чукотки приняли закон, разрешающий эвтаназию социально опасных бездомных животных и животных, которые переносят опасные заболевания.