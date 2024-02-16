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Мэр Магадана Гришан выступил за эвтаназию опасных бездомных животных

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Мэр Магадана Юрий Гришан поручил правовому управлению муниципалитета подготовить поправки в региональный закон, которыми в регионе разрешат проводить эвтаназию опасных бродячих животных.
Мэр Магадана Гришан выступил за эвтаназию опасных бездомных животных
  • Gettyimages.ru
  • © Mariia Demchenko

Об этом он написал в Telegram.

Как рассказал Гришан, за первые месяцы 2024 года в адрес муниципалитета поступило более 100 обращений по поводу бесконтрольного выгула домашних животных, а также нахождения бездомных собак на улицах города.

Он добавил, что только в январе 18 горожан пострадали от нападения бездомных животных.

«В связи с этим я дал поручение нашему правовому управлению подготовить предложения поправок в принятый региональный закон, допускающих эвтаназию безнадзорных животных, представляющих общественную опасность», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что депутаты Чукотки приняли закон, разрешающий эвтаназию социально опасных бездомных животных и животных, которые переносят опасные заболевания.

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