«Известия»: в России вырос спрос на настольные компьютеры кустарной сборки

Спрос на настольные компьютеры, собранные кустарным способом в магазинах электроники и мелких мастерских, вырос в России.

Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные компании-партнёра нескольких производителей электроники.

Отмечается, что в прошлом году «кустарно собранным» оказался каждый пятый проданный в России настольный компьютер.

Аналитики подчёркивают, что спрос увеличился в связи с уходом с российского рынки мировых производителей комплектующих. Кроме того, такие компьютеры стоят примерно на 10% дешевле, чем ПК от известного бренда.

В октябре 2022 года сообщалось, что в России за девять месяцев увеличилась доля продаж игровых мониторов до 50% рынка в целом, год назад этот показатель был на уровне 40%.