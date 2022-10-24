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«Ъ»: в России вырос спрос на технику для гейминга

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В России за девять месяцев увеличилась доля продаж игровых мониторов до 50% рынка в целом, год назад этот показатель был на уровне 40%, сообщили ритейлеры. Как пишет «Коммерсантъ», спрос на игровые ноутбуки не изменился.
«Ъ»: в России вырос спрос на технику для гейминга
  • Gettyimages.ru

По мнению экспертов, интерес к игровой технике связан с тем, что она «помогает справиться со стрессом», говорится в материале газеты.

Согласно оценке «М.Видео-Эльдорадо», за девять месяцев продано 320 тыс. игровых ноутбуков и около 400 тыс. игровых мониторов.

Общий объём рынка гейминговых устройств составил около 50 млрд рублей, пишет издание.

«Гейминг можно считать одним из форматов антистресса в текущих условиях», — сказал директор кластера «Домашний офис и фото» «М.Видео-Эльдорадо» Олег Резников.

Он подчеркнул, что игровые ноутбуки часто покупают и для работы и домашних задач.

Вместе с этим специалисты отмечали, что, согласно исследованию, большинство российских геймеров (55%) стали реже покупать компьютерные игры с февраля 2022 года.

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