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Большинство российских геймеров стали реже покупать компьютерные игры

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Анастасия Румянцева
Большинство российских геймеров (55%) стали реже покупать компьютерные игры с февраля 2022 года. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Большинство российских геймеров стали реже покупать компьютерные игры
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что основной причиной, которая привела к сокращению количества покупок среди геймеров, стали высокие цены на игры — так ответили 34% опрошенных.

При этом, как рассказали специалисты, ещё столько же участников опроса начали скачивать их с торрент-трекеров.

В то же время 15% респондентов отказались от покупок из-за отношения разработчиков и издателей к российским игрокам, 7% россиян пожаловались на низкое качество новых игр, а 10% не хотят искать обходные пути для совершения покупки, говорится в результатах опроса.

    Как пояснили аналитики рекламного программатика Platforma, пользователи, которые продолжают делать покупки, с февраля столкнулись с новыми для себя проблемами.

    Так, четверть игроков были вынуждены создавать новый аккаунт, зарегистрированный в другой стране, а 23% пришлось заводить иностранные онлайн-кошельки.

    Кроме того, 20% испытывают неудобства при конвертации рублей в зарубежную валюту, а 15% поменяли регион в цифровых сервисах покупки видеоигр.

    Тем не менее возникшие сложности не привели к сокращению трат россиян на видеоигры, наоборот — за последние полгода эти расходы увеличились, выяснили специалисты.

    Доля геймеров, тратящих на покупки 5—10 тыс. рублей, выросла за последние полгода: 32% респондентов против 23% до февраля. 

    В остальном распределение пользователей по тратам на игры менялось незначительно, заявили в компании.

    По сравнению с прошлым годом ежемесячное количество пользователей, посещающих игровые онлайн-ресурсы, выросло на 32%.

    Наибольший прирост показали Омская (+24%), Томская (+23%), Кемеровская (+19%) области.

    В опросе принял участие 1231 респондент в возрасте от 18 лет. 

    Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ограничить продажу игр для компьютеров и консолей, в которых игрок выступает в роли военного из недружественной страны.

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