Кредитный юрист Первушкин: мошенники могут оформить заём без ведома жертвы

Генеральный директор ООО «Исправление Кредитной Истории», кредитный юрист Павел Первушкин рассказал, что мошенники могут оформить кредит на гражданина в том случае, если обладают его персональными данными.

Мошенники не смогут оформить кредит лишь по фотографии паспорта, им потребуется подтвердить данные жертвы, сказал специалист в разговоре с газетой «Известия».

Как пояснил эксперт, подтверждение данных может происходить через приложение банков, по номеру телефона жертвы, путём отправки кода в смс-сообщении. Реже это электронная подпись, а главный способ подтверждения — через «Госуслуги».

Первушкин посоветовал защищать свои персональные данные и доступы к сервисам, где они хранятся, паролями и двухфакторной аутентификацией. Кроме того, по его словам, следует проверять свою кредитную историю минимум два раза в год.

Ранее в прокуратуре ЯНАО сообщили, что некоторые жители Нового Уренгоя, Губкинского и Пуровского районов стали жертвами мошенников, которые звонили через мессенджеры WhatsApp и Telegram и представлялись сотрудниками Центрального банка России, ФСБ и «Госуслуг». Общая сумма ущерба составила 2 млн рублей.