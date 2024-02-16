Депутат Бессараб рассказала о мерах поддержки семей в России

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT рассказала о том, как поддерживают молодые семьи в России.

По словам парламентария, президент поручил правительству усовершенствовать условия и продлить действие программ поддержки молодых семей, семей с детьми, многодетных семей.

«До конца первого квартала, согласно «Плану проведения Года Семьи в России», правительство подготовит предложения по дальнейшей реализации программ. Кроме того, планом предусмотрено множество мероприятий по поддержке репродуктивного здоровья молодёжи, развитию института семьи, изучению лучших практик поддержки студенческих семей и семей в трудовых коллективах», — поделилась она.

Бессараб отметила, что на сегодня «семьи с более чем 10 млн детей получают ежемесячные социальные выплаты от государства».

«В бюджет на ближайшие три года также заложены средства на выплату материнского семейного капитала почти на 4 млн детей», — уточнила собеседница RT.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что программа «Молодая семья», которая пользуется поддержкой государства, будет продлена в России и после 2025 года.