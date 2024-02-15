Путин анонсировал продление программы «Молодая семья» после 2025 года

Программа «Молодая семья», которая пользуется поддержкой государства, будет продлена в России и после 2025 года, заявил президент Владимир Путин.

«Поддержка молодых семей, особенно семей с детьми, — это безусловный приоритет. Сохраним эту программу, уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025 год», — сказал глава государства, общаясь с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.

Президент подчеркнул, что программу обязательно продлят «за горизонт трёхлетнего бюджетирования». Как напомнил Путин, в прошлом году по этой программе «отфинансировали» на сумму около 14,5 млрд рублей, в этом году планируется где-то примерно такая же сумма.

Новые меры поддержки семей могут быть сформулированы перед обращением главы государства с посланием российскому парламенту, отметил президент.