Путин: новые меры поддержки семей могут сформулировать перед посланием парламенту

Президент России Владимир Путин заявил, что новые меры поддержки семей могут быть сформулированы перед обращением главы государства с посланием российскому парламенту.

Об этом он сказал во время общения с рабочими «Уралвагонзавода».

По словам Путина, речь идёт о целой большой программе, её будут, безусловно, совершенствовать.

«С правительством согласуем некоторые вещи, может быть, к посланию ежегодному сформулируем и дополнительно ещё объявим о дополнительных мерах», — отметил глава государства. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что не хочет заранее анонсировать такие меры, поскольку их необходимо проработать, чтобы всё было серьёзно и реализуемо.

Ранее Путин заявил, что работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет выходит на завершающий этап.

Главной задачей в России остаётся повышение доходов и качества жизни граждан, отметил он.