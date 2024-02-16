Минздрав: 14 пострадавших при обстреле Белгорода получают стационарное лечение

Стационарную помощь получают 14 человек, пострадавших при обстреле украинскими военными Белгорода, их состояние стабильно. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«14 пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде продолжают получать стационарное лечение, их состояние стабильно», — приводит ТАСС его слова.

Кузнецов подчеркнул, что ещё пять человек находятся на амбулаторном лечении.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, при обстреле Белгорода 15 февраля со стороны ВСУ пострадали 19 человек, ещё семь человек погибли.