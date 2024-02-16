Таганский суд Москвы рассмотрит иск на $1 млрд к МТС из-за вечеринки Ивлеевой
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.
Уточняется, что судебное заседание назначено на 11:30 мск.
В конце января Таганский районный суд Москвы принял к производству иск на $1 млрд к МТС за организованную «голую» вечеринку в столичном клубе.
Истец потребовал взыскать с МТС компенсацию морального вреда, а также обязать компанию перечислить $1 млрд в государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».
Кроме того, 12 февраля суд в Москве зарегистрировал иски к Анастасии Ивлеевой и основному акционеру АФК «Система» Владимиру Евтушенкову, с них требуют взыскать по $1 млрд в пользу участников боевых действий.