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Таганский суд Москвы рассмотрит иск на $1 млрд к МТС из-за вечеринки Ивлеевой

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Таганский районный суд Москвы в пятницу, 16 февраля, приступит к рассмотрению по существу иска к компании МТС на $1 млрд из-за «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.
Таганский суд Москвы рассмотрит иск на $1 млрд к МТС из-за вечеринки Ивлеевой
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.

Уточняется, что судебное заседание назначено на 11:30 мск.

В конце января Таганский районный суд Москвы принял к производству иск на $1 млрд к МТС за организованную «голую» вечеринку в столичном клубе.

Истец потребовал взыскать с МТС компенсацию морального вреда, а также обязать компанию перечислить $1 млрд в государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Кроме того, 12 февраля суд в Москве зарегистрировал иски к Анастасии Ивлеевой и основному акционеру АФК «Система» Владимиру Евтушенкову, с них требуют взыскать по $1 млрд в пользу участников боевых действий.

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