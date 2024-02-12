Суд в Москве зарегистрировал иск к Ивлеевой на $1 млрд
- РИА Новости
- © Екатерина Чеснокова
Об этом сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы.
«Обязать Евтушенкова Владимира Петровича перечислить денежную сумму $1 млрд в счёт компенсации вреда в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», — говорится в иске.
Также истец Анастасия Пак требует взыскать такую же сумму с Ивлеевой, а также в свою пользу по 1 рублю с «Арт Центра» и компании МТС. Иски поступили в суд в связи со скандальной вечеринкой, которая прошла в клубе «Мутабор».
В конце января Таганский районный суд Москвы принял к производству иск на $1 млрд к МТС за организованную «голую» вечеринку в столичном клубе.