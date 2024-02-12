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Суд в Москве зарегистрировал иск к Ивлеевой на $1 млрд

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Суд в Москве зарегистрировал иски к Анастасии Ивлеевой и основному акционеру АФК «Система» Владимиру Евтушенкову, с них требуют взыскать по $1 млрд в пользу участников боевых действий.
Суд в Москве зарегистрировал иск к Ивлеевой на $1 млрд
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Об этом сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы.

«Обязать Евтушенкова Владимира Петровича перечислить денежную сумму $1 млрд в счёт компенсации вреда в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», — говорится в иске.

Также истец Анастасия Пак требует взыскать такую же сумму с Ивлеевой, а также в свою пользу по 1 рублю с «Арт Центра» и компании МТС. Иски поступили в суд в связи со скандальной вечеринкой, которая прошла в клубе «Мутабор».

В конце января Таганский районный суд Москвы принял к производству иск на $1 млрд к МТС за организованную «голую» вечеринку в столичном клубе.

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