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Собянин: Москва примет участие в финансировании ВСМ до Петербурга

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Москва наряду с другими заинтересованными регионами примет участие в финансировании проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали до Санкт-Петербурга.

С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин, передаёт ТАСС.

По его словам, все регионы, через которые пройдёт ВСМ, будут участвовать в финансировании проекта «по мере возможностей».

«В Зеленограде вокзал... который есть, станет больше. Ещё будет дополнительное расширение путей и эстакад до него», — сказал Собянин.

Кроме того, он отметил, что дополнительный терминал для ВСМ будет также и на Рижском вокзале.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на активное участие бизнеса в развитии ВСМ.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что основная схема ВСМ Москва — Петербург согласована.

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