Собянин: Москва примет участие в финансировании ВСМ до Петербурга
С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин, передаёт ТАСС.
По его словам, все регионы, через которые пройдёт ВСМ, будут участвовать в финансировании проекта «по мере возможностей».
«В Зеленограде вокзал... который есть, станет больше. Ещё будет дополнительное расширение путей и эстакад до него», — сказал Собянин.
Кроме того, он отметил, что дополнительный терминал для ВСМ будет также и на Рижском вокзале.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на активное участие бизнеса в развитии ВСМ.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что основная схема ВСМ Москва — Петербург согласована.