В Каспийском море затонуло судно с пассажирами и судоводителем
По предварительной информации, на расстоянии около 7 км от береговой линии судно перевернулось и все люди оказались в воде.
«Пробыв в холодной воде более трёх часов, двое мужчин пропали без вести. Ещё один был подобран и доставлен на берег проходящей лодкой и в последующем госпитализирован», — сказано в сообщении.
Продолжается поиск пропавших, устанавливается место затопления судна. Также следователи организовали проверку.
В конце декабря в Красноярском крае двое рыбаков провалились под лёд и пропали.