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В Красноярском крае двое рыбаков провалились под лёд и пропали

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Двое рыбаков пропали после того, как провалились под лёд на реке Мендель в Бирилюсском районе Красноярского края, говорится в сообщении регионального СК России.
В Красноярском крае двое рыбаков провалились под лёд и пропали
  • Gettyimages.ru
  • © photoneye

По данным следствия, 22 декабря шесть человек отправились на снегоходах в местность, расположенную в 90 км от села Новобирилюссы Бирилюсского района.

«Поздним вечером трое мужчин решили проверить снасти. На двух снегоходах они направились к реке Мендель, и, проезжая по льду, один из снегоходов, на котором ехали двое мужчин, провалился в полынью», — заявили в СК.

При проведении поисковых мероприятий из воды извлекли снегоход, однако тела так и не были найдены. Сотрудники МЧС и МО МВД России продолжают поиск мужчин.

Ранее сообщалось, что два рыбака утонули на Сахалине, провалившись под лёд на озере Малое Буссе.

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