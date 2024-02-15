Российский президент Владимир Путин заявил, что в России нет и не будет сочувствия к нацистам.

Об этом он сказал в беседе с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.

«В России никогда не было и не будет никакого сочувствия к нацистам», — отметил глава государства.

Путин добавил, что политики на Украине с антироссийскими взглядами пришли к власти после распада СССР, поскольку «вели себя нагловато», а также имели поддержку из-за рубежа, прежде всего из Соединённых Штатов.

Ранее Путин заявил, что Россия предпримет все возможные усилия, чтобы пресечь и окончательно истребить нацизм.