МВД России объявило в розыск бывшего депутата Магомеда Гаджиева

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*.

Он разыскивается по уголовной статье, по какой именно — не уточняется.

Минюст внёс Гаджиева в список иноагентов в мае 2023 года, по информации министерства, находясь за пределами России, с целью получения иностранного гражданства он выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками, а также заявлял о поддержке властей Украины.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 26.05.2023.