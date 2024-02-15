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МВД России объявило в розыск бывшего депутата Магомеда Гаджиева

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*.
МВД России объявило в розыск бывшего депутата Магомеда Гаджиева
  • РИА Новости

Он разыскивается по уголовной статье, по какой именно — не уточняется.

Минюст внёс Гаджиева в список иноагентов в мае 2023 года, по информации министерства, находясь за пределами России, с целью получения иностранного гражданства он выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками, а также заявлял о поддержке властей Украины.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 26.05.2023.

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