В Челябинской области почтили память воинов-интернационалистов

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области 15 февраля возложили венки и цветы к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы в Челябинске.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ЗСО.

«Этот день посвящён всем героям, погибшим в локальных конфликтах. Мы отдаём дань памяти нашим землякам — воинам-интернационалистам, которые с честью и доблестью защищали интересы нашей страны за её пределами», — сказал зампредседателя заксобрания Павел Киселёв.

Кроме того, обращение к южноуральцам по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, выпустил губернатор Алексей Текслер. Он выразил уважение мужественным землякам и пожелал ветеранам боевых действий, их родным и близким здоровья и благополучия.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил воинов-интернационалистов с памятной датой.