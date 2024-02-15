В Челябинской области почтили память воинов-интернационалистов
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ЗСО.
«Этот день посвящён всем героям, погибшим в локальных конфликтах. Мы отдаём дань памяти нашим землякам — воинам-интернационалистам, которые с честью и доблестью защищали интересы нашей страны за её пределами», — сказал зампредседателя заксобрания Павел Киселёв.
Кроме того, обращение к южноуральцам по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, выпустил губернатор Алексей Текслер. Он выразил уважение мужественным землякам и пожелал ветеранам боевых действий, их родным и близким здоровья и благополучия.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил воинов-интернационалистов с памятной датой.