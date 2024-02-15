Губернатор Тюменской области Моор обратился к воинам-интернационалистам

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к воинам-интернационалистам в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, который отмечается 15 февраля.

«Дорогие воины-интернационалисты! Ваши отвага и верность долгу служат примером для тех, кто сегодня успешно выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции, защищает государственные интересы нашей Родины. В этом и заключается преемственность поколений», — цитирует слова губернатора «Вслух.ру».

В свою очередь, с обращением в связи с данной датой к жителям выступил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом пишет sovainfo.ru.

«Новое время ставит новые задачи — в Сирии, странах Средней Азии, где расположены наши воинские контингенты и где российские военнослужащие с честью и достоинством несут свою ратную службу», — сказал глава региона.

Памятная дата приурочена к дате вывода советских войск из Афганистана. В этом году исполняется 35 лет с того дня.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков наградил военнослужащих на митинге в честь годовщины войны в Афганистане.