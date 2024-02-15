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ГД одобрила повышение до 60 тысяч рублей порог платежей за ЖКУ без идентификации

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который повышает до 60 тыс. рублей предельный размер платежей физлиц за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), при котором не требуется идентификация.
ГД одобрила повышение до 60 тысяч рублей порог платежей за ЖКУ без идентификации
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, в настоящее время предельный размер платежа, не требующий идентификации клиента-физлица, составляет 15 тыс. рублей.

Согласно пояснительной записке, изменения направлены на оптимизацию регуляторной нагрузки на организации, осуществляющие операции по оплате ЖКУ.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России, юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин рассказал, как можно сделать перерасчёт за коммунальные услуги в случае ошибки.

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