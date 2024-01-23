Юрист Крохин рассказал, как произвести перерасчёт суммы за ЖКУ

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России, юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин рассказал, как можно сделать перерасчёт за коммунальные услуги в случае ошибки.

Если квитанции для оплаты ЖКУ выдаёт управляющая организация, то необходимо обратиться в её бухгалтерию с заявлением о перерасчёте. Если же обслуживанием занимается государственное бюджетное учреждение, например ГБУ «Жилищник», то с просьбой внести коррективы нужно обратиться в МФЦ, объяснил специалист в интервью «Вечерней Москве».

«Однако последний вариант может быть более затруднительным, потому что МФЦ отправит вас в управляющую компанию, а ГБУ пошлёт в МФЦ. Зачастую трудно разобраться между этими двумя организациями», — заметил Крохин.

По его словам, если управляющая организация не ответила на обращение в срок от 20 до 30 дней, граждане имеют право обратиться в надзорные органы или суд.

Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Евгений Корнеев предупредил, что с 1 января 2024 года изменится способ предоставления субсидий и компенсаций на оплату услуг ЖКХ.