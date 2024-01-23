RT в Telegram
Подпишись

Юрист Крохин рассказал, как произвести перерасчёт суммы за ЖКУ

Короткая ссылка
Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России, юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин рассказал, как можно сделать перерасчёт за коммунальные услуги в случае ошибки.
Юрист Крохин рассказал, как произвести перерасчёт суммы за ЖКУ
  • РИА Новости

Если квитанции для оплаты ЖКУ выдаёт управляющая организация, то необходимо обратиться в её бухгалтерию с заявлением о перерасчёте. Если же обслуживанием занимается государственное бюджетное учреждение, например ГБУ «Жилищник», то с просьбой внести коррективы нужно обратиться в МФЦ, объяснил специалист в интервью «Вечерней Москве».

«Однако последний вариант может быть более затруднительным, потому что МФЦ отправит вас в управляющую компанию, а ГБУ пошлёт в МФЦ. Зачастую трудно разобраться между этими двумя организациями», — заметил Крохин.

По его словам, если управляющая организация не ответила на обращение в срок от 20 до 30 дней, граждане имеют право обратиться в надзорные органы или суд.

Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Евгений Корнеев предупредил, что с 1 января 2024 года изменится способ предоставления субсидий и компенсаций на оплату услуг ЖКХ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить