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Юрист Корнеев рассказал о новом методе предоставления субсидий на оплату ЖКУ

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Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Евгений Корнеев предупредил, что с 1 января 2024 года изменится способ предоставления субсидий и компенсаций на оплату услуг ЖКХ.

Компенсации будут направлять напрямую в ресурсоснабжающую организацию, а не гражданам, как раньше, поделился он в разговоре с Life.ru.

«Ветераны труда, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и другие категории граждан будут получать именной электронный сертификат, подтверждающий право на льготу», — добавил Корнеев.

Эксперт также напомнил, что семья может получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, если на коммунальные расходы приходится более 22% её месячного дохода.

Ранее в Минтруда Ставропольского края сообщили, что 224 тыс. жителей воспользовались жилищно-коммунальными льготами с начала этого года.

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