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В Ставропольском крае 224 тысячи жителей получили льготы в сфере ЖКУ

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В Минтруда Ставропольского края сообщили, что 224 тыс. жителей воспользовались жилищно-коммунальными льготами с начала этого года.
В Ставропольском крае 224 тысячи жителей получили льготы в сфере ЖКУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на правительство региона.

Всего на льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг направили примерно 2,69 млрд рублей, из них 1,7 млрд — это компенсация на ЖКУ за счёт средств федерального бюджета — её получили около 158 тыс. человек.

Также из регионального бюджета направили 931 млн рублей на выплату субсидий для более чем 45,8 тыс. семей. Ещё 39,3 млн рублей составили компенсации взноса на капремонт из краевого бюджета примерно для 20 тыс. человек.

Кроме прочего, 10,6 млн рублей пошли на дополнительную компенсацию на ЖКУ для 370 жителей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что москвичи могут оформить льготы по оплате жилья онлайн на сайте mos.ru. Льготы на оплату коммунальных услуг и связи также можно оформить дистанционно.

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