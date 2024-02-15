Суд в Москве продлил арест обвинённому в госизмене уроженцу Тольятти Юрию Плыске

Лефортовский районный суд города Москвы продлил на два месяца меру пресечения в виде заключения под стражу уроженцу Тольятти Юрию Плыске, ставшему фигурантом уголовного дела о государственной измене.

Как сообщает ТАСС, Плыске останется под стражей до 22 апреля 2024 года. Следующее заседание по мере пресечения фигуранту пройдёт в Мосгорсуде.

Об аресте Плыске стало известно 26 апреля 2023 года. В тот же день поступила информация о взятии под стражу по делу о государственной измене ещё одного россиянина.

Ранее сообщалось о намеревавшемся уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ жителе Коми, которого обвинили в приготовлении к госизмене и участии в деятельности террористической организации.