Суд в Москве продлил арест обвинённому в госизмене уроженцу Тольятти Юрию Плыске
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Как сообщает ТАСС, Плыске останется под стражей до 22 апреля 2024 года. Следующее заседание по мере пресечения фигуранту пройдёт в Мосгорсуде.
Об аресте Плыске стало известно 26 апреля 2023 года. В тот же день поступила информация о взятии под стражу по делу о государственной измене ещё одного россиянина.
Ранее сообщалось о намеревавшемся уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ жителе Коми, которого обвинили в приготовлении к госизмене и участии в деятельности террористической организации.