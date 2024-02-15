В Орле задержали подростка, обвинённого в совершении диверсии на железной дороге

Подросток в Орле стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статье о диверсии, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По версии следствия, подросток вместе со своим знакомым прибыл на перегон между станциями Орёл и Стальной Конь Московской железной дороги, где совершил поджог релейного шкафа. В сообщении уточняется, что действовал он по заказу некоего «активно поддерживающего ВСУ» лица.

«Следователями во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Орловской области указанные лица были установлены и задержаны», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о жителе Омска, которого приговорили к 16 годам лишения свободы за измену и диверсию.