В Татарстане завели дела по восьми финансовым пирамидам
- РИА Новости
Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на врио начальника МВД региона Алексея Соколова.
Как отметил представитель полиции, сумма причинённого ущерба не менее 3 млрд рублей.
«Цель — не количественные показатели, а возмещение ущерба и пополнение бюджета», — сказал Соколов на заседании Госсовета республики.
Он также обратил внимание, что количество преступлений в финансово-кредитной сфере выросло в четыре раза по сравнению с показателями прошлого года.
Ранее сообщалось, что Банк России в 2023 году выявил более 5,7 тыс. финансовых пирамид и нелегалов.