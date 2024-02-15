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В Татарстане завели дела по восьми финансовым пирамидам

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В Татарстане возбудили уголовные дела в отношении восьми финансовых пирамид, от деятельности которых пострадали не менее 2 тыс. граждан.
В Татарстане завели дела по восьми финансовым пирамидам
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на врио начальника МВД региона Алексея Соколова.

Как отметил представитель полиции, сумма причинённого ущерба не менее 3 млрд рублей.

«Цель — не количественные показатели, а возмещение ущерба и пополнение бюджета», — сказал Соколов на заседании Госсовета республики.

Он также обратил внимание, что количество преступлений в финансово-кредитной сфере выросло в четыре раза по сравнению с показателями прошлого года.

Ранее сообщалось, что Банк России в 2023 году выявил более 5,7 тыс. финансовых пирамид и нелегалов.

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