В Татарстане завели дела по восьми финансовым пирамидам

В Татарстане возбудили уголовные дела в отношении восьми финансовых пирамид, от деятельности которых пострадали не менее 2 тыс. граждан.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на врио начальника МВД региона Алексея Соколова.

Как отметил представитель полиции, сумма причинённого ущерба не менее 3 млрд рублей.

«Цель — не количественные показатели, а возмещение ущерба и пополнение бюджета», — сказал Соколов на заседании Госсовета республики.

Он также обратил внимание, что количество преступлений в финансово-кредитной сфере выросло в четыре раза по сравнению с показателями прошлого года.

Ранее сообщалось, что Банк России в 2023 году выявил более 5,7 тыс. финансовых пирамид и нелегалов.