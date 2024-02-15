Пожарный рассказал RT о спасении людей с горящей мансарды в доме в Анапе

Пожарный Михаил Шилов рассказал RT о том, как спас человека с горящей мансарды в доме в Анапе.

Он подчеркнул, что пожар в Анапе стал одним из самых сложных для него за три года работы.

Шилов отметил, что для спасения сначала использовали 30-метровую автолестницу. Её длины не хватило, поэтому пришлось подключить лестницу-штурмовку.

«Она с крюком. Закрепил её за профиль дома на уровне 11-го этажа — и человек спустился по ней ко мне. Мужчина тоже молодец — сам по ней спустился. Я не залезал на неё, потому что двоих она бы не выдержала», — сказал пожарный.

По словам Шилова, мужчину удалось спасти менее чем за минуту до прихода огня.

Ранее стало известно, что 36 квартир, по предварительной информации, повреждены в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Анапе, один пострадавший госпитализирован.