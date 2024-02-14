В Анапе в результате пожара в жилом доме пострадали 36 квартир
По предварительным данным, 36 квартир повреждены в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Анапе, один пострадавший госпитализирован.
- РИА Новости
Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«Из 196 квартир многоэтажки на улице Объездная повреждены огнём 36», — сказал он.
В настоящее время пожар в жилом доме полностью потушен. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м.
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