RT в Telegram
Подпишись

В Анапе в результате пожара в жилом доме пострадали 36 квартир

Короткая ссылка
По предварительным данным, 36 квартир повреждены в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Анапе, один пострадавший госпитализирован.
В Анапе в результате пожара в жилом доме пострадали 36 квартир
  • РИА Новости

Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

«Из 196 квартир многоэтажки на улице Объездная повреждены огнём 36», — сказал он.

В настоящее время пожар в жилом доме полностью потушен. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить