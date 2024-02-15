Мединский предложил «скопипастить» Википедию

Контент, опубликованный на Википедии, можно скопировать для универсальной онлайн-энциклопедии «Знание. Вики». С соответствующим предложением выступил помощник президента России Владимир Мединский.

Выступая на заседании российского общества «Знание», Мединский обратил внимание, что на портале «Знание. Вики» опубликовано всего 22 тыс. статей, в то время как Википедия предлагает 70 млн русскоязычных публикаций.

«Мне кажется, сейчас время не созидать контент новый с нуля — это сложно догонять. Агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту Википедию, да и всё», — цитирует Мединского РИА Новости.

Ранее газета «Известия» сообщила, что российский аналог Википедии, энциклопедия «Рувики», заработает в полную силу 15 января.

В конце ноября четыре штрафа на сумму 8,3 млн рублей, назначенные ранее фонду Wikimedia за отказ удалять запрещённый материал из Википедии, утвердили в Таганском районном суде Москвы.