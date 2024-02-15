Мединский предложил «скопипастить» Википедию
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Выступая на заседании российского общества «Знание», Мединский обратил внимание, что на портале «Знание. Вики» опубликовано всего 22 тыс. статей, в то время как Википедия предлагает 70 млн русскоязычных публикаций.
«Мне кажется, сейчас время не созидать контент новый с нуля — это сложно догонять. Агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту Википедию, да и всё», — цитирует Мединского РИА Новости.
Ранее газета «Известия» сообщила, что российский аналог Википедии, энциклопедия «Рувики», заработает в полную силу 15 января.
В конце ноября четыре штрафа на сумму 8,3 млн рублей, назначенные ранее фонду Wikimedia за отказ удалять запрещённый материал из Википедии, утвердили в Таганском районном суде Москвы.