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Мединский предложил «скопипастить» Википедию

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Контент, опубликованный на Википедии, можно скопировать для универсальной онлайн-энциклопедии «Знание. Вики». С соответствующим предложением выступил помощник президента России Владимир Мединский.
Мединский предложил «скопипастить» Википедию
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Выступая на заседании российского общества «Знание», Мединский обратил внимание, что на портале «Знание. Вики» опубликовано всего 22 тыс. статей, в то время как Википедия предлагает 70 млн русскоязычных публикаций.

«Мне кажется, сейчас время не созидать контент новый с нуля — это сложно догонять. Агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту Википедию, да и всё», — цитирует Мединского РИА Новости.

Ранее газета «Известия» сообщила, что российский аналог Википедии, энциклопедия «Рувики», заработает в полную силу 15 января.

В конце ноября четыре штрафа на сумму 8,3 млн рублей, назначенные ранее фонду Wikimedia за отказ удалять запрещённый материал из Википедии, утвердили в Таганском районном суде Москвы.

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