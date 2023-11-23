Суд в Москве утвердил четыре штрафа Википедии на 8,3 млн рублей

Четыре штрафа на сумму 8,3 млн рублей, назначенные ранее фонду Wikimedia за отказ удалять запрещённый материал из Википедии, утвердили в Таганском районном суде города Москвы.

Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук, жалоба представителей Wikimedia на назначение штрафа была отклонена. Собеседница агентства добавила, что рассмотрение ещё двух штрафов на 1,5 млн рублей и 800 тыс. рублей отложили на декабрь.

Штрафы были назначены мировым судьёй 422-го судебного участка Таганского района Москвы за неудаление информации, оправдывающей деятельность запрещённой в России экстремистской организации, и фейков о действиях ВС России в ходе СВО.

Ранее сообщалось, что мировой судья судебного участка Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев оштрафовал Википедию ещё на 2 млн рублей.