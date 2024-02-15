В природных территориях ЯНАО появятся специальные туристические зоны
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Об этом сообщает URA.RU.
«Это позволит под контролем научного и экологического сообщества развивать туризм в границах ООПТ без ущерба фауне и флоре», — уточнили в пресс-службе.
Всего в округе насчитывается 15 ООПТ в статусе заказников и природных парков, из них две являются федеральными, остальные — региональными.
Ранее сайт progorod43 сообщал, что министр охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев посетил экологический центр, строительство которого проходит в столице региона.