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В природных территориях ЯНАО появятся специальные туристические зоны

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В пресс-службе заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа заявили, что в природоохранном законодательстве появится новый термин — «функциональная зона на особо охраняемых природных территориях (ООПТ)».
В природных территориях ЯНАО появятся специальные туристические зоны
  • Gettyimages.ru
  • © Pro-syanov

Об этом сообщает URA.RU.

«Это позволит под контролем научного и экологического сообщества развивать туризм в границах ООПТ без ущерба фауне и флоре», — уточнили в пресс-службе.

Всего в округе насчитывается 15 ООПТ в статусе заказников и природных парков, из них две являются федеральными, остальные — региональными.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что министр охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев посетил экологический центр, строительство которого проходит в столице региона.

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