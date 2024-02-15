СК Пермского края расследует дело о домогательствах педагога к ученице
- РИА Новости
Об этом URA.RU сообщили в региональном СУ СКР.
«Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Расследование началось после появления в сети информации о том, что преподаватель школы делал 16-летней девушке комплименты и склонял к близости.
Директор школы заявила, что на учителя ранее жалоб не поступало. Он продолжает преподавать в школе.
Ранее в пресс-службе СК Москвы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о развратных действиях в отношении подростка. Его возбудили против 66-летнего жителя столицы.