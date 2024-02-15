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СК Пермского края расследует дело о домогательствах педагога к ученице

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В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении педагога Очерской детской школы искусств, который якобы приставал к учащейся.
СК Пермского края расследует дело о домогательствах педагога к ученице
  • РИА Новости

Об этом URA.RU сообщили в региональном СУ СКР.

«Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Расследование началось после появления в сети информации о том, что преподаватель школы делал 16-летней девушке комплименты и склонял к близости.

Директор школы заявила, что на учителя ранее жалоб не поступало. Он продолжает преподавать в школе.

Ранее в пресс-службе СК Москвы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о развратных действиях в отношении подростка. Его возбудили против 66-летнего жителя столицы.

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