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СК возбудил дело по факту домогательств мужчины 15-летней дочери сожительницы

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Уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении подростка возбудили против 66-летнего жителя Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.
СК возбудил дело по факту домогательств мужчины 15-летней дочери сожительницы
  • РИА Новости

Следствие полагает, что преступление было совершено в январе 2024 года, когда мужчина вместе с 15-летней дочерью сожительницы находился на территории иностранного государства. По возвращении в Россию девочка сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

«С подозреваемым проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно об учительнице из Ленобласти, которую обвинили в домогательствах 11-летнего мальчика.

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