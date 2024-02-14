СК возбудил дело по факту домогательств мужчины 15-летней дочери сожительницы

Уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении подростка возбудили против 66-летнего жителя Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.

Следствие полагает, что преступление было совершено в январе 2024 года, когда мужчина вместе с 15-летней дочерью сожительницы находился на территории иностранного государства. По возвращении в Россию девочка сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

«С подозреваемым проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сообщили в пресс-службе.

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