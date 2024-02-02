«Известия»: в Ленобласти учительницу обвинили в домогательствах к 11-летнему мальчику

В Ленинградской области 25-летнюю учительницу обвинили в сексуальных домогательствах к 11-летнему школьнику, у которого она была классным руководителем.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В сообщении говорится, что женщина стала работать с классом в сентябре 2023 года. В конце октября один из учеников начал оказывать ей знаки внимания, учительница ответила ему взаимностью, утверждает источник.

Отмечается, что после этого мать подростка обратилась в полицию, заявив, что учительница пристаёт к её сыну.

Также родители обнаружили у сына переписку интимного характера с учительницей.

В сообщении говорится, что возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК России. Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.